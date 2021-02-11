Об этом сообщает CNN.

В заявлении Национальное управление радио и телевидения (National Radio and Television Administration, NRTA) Китая утверждало, что BBC World News транслировала сообщение о Китае, которые “нарушают принципы достоверности и непредвзятости в журналистике”.

“Так как этот канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве иностранного канала, BBC World News запрещено продолжать [предоставлять] свои услуги на китайской территории. NRTA не примет заявку телеканала на вещание на следующий год”, – цитирует телеканал CGTN заявление NRTA Китая.

“Мы разочарованы тем, что китайские власти решили пойти таким путем. Би-би-си является международной телерадиокомпанией, которой доверяют больше всего на свете, и которая честно, беспристрастно и без страха и привязанности сообщает о новостях со всего мира”, – заявил представитель BBC в заявлении CNN Business.

На прошлой неделе МИД Китая потребовал от BBC World News публичных извинений за “неправдоподобные новости и политизации пандемии нового коронавируса”. Это произошло после того, как в конце января BBC World News опубликовала репортаж, в котором отмечается, что власти КНР “в течение недель утверждали, что вспышка [COVID-19] под контролем”, когда вирус уже получил широкое распространение.

Пекин также неоднократно высказывал свое разочарование сообщениям Би-Би-Си о лагерях “перевоспитания” Китая для уйгуров. Би-би-си утверждает, что в лагерях женщин систематически насиловали, сексуально жестоко издевались и пытали. Китай обвиняет Би-Би-Си в “разгуле явной лжи относительно политики Китая в Уйгурском автономном районе Синьцзян”.

Кроме того, на прошлой неделе британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского CGTN, вещающего на английском языке. Как уточняется в распространенном заявлении, владелец лицензии Star China Media Limited якобы не контролирует редакционную политику данной телекомпании и тем самым нарушает законодательство Великобритании.

Непонятно, какое влияние имел бы запрет Китая BBC World News в этой стране. ВВС никогда не позволяли вещать в материковом Китае или в китайских домах. BBC World News были доступны только в международных отелях.

“Решение Китая запретить BBC World News в материковом Китае недопустимое ограничение свободы СМИ. Китай имеет строгие ограничения свободы средств массовой информации и Интернета по всему миру, и этот последний шаг лишь повредит репутации Китая в глазах мира”, – говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.