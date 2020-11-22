21 ноября в китайском городе Маньчжурия были выявлены два положительных теста на COVID-19. Местные власти решили ввести в городе карантин.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Также местные власти решили провести массовое тестирование всех жителей. Это делается для того, чтобы “эффективно сдерживать распространение эпидемии и приложить все усилия для обеспечения безопасности и здоровья людей”.

Так, в городе запрещены массовые собрания людей, в том числе банкеты, работа развлекательных центров и заведений. Будут работать только те учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Школы, детские сады и высшие учебные заведения приостанавливают также работу.

Жителей призывают без надобности не выходить на улицу.

Также местные власти заявили, что будут жестко пресекать необоснованное повышение цен на товары.