Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Также местные власти решили провести массовое тестирование всех жителей. Это делается для того, чтобы “эффективно сдерживать распространение эпидемии и приложить все усилия для обеспечения безопасности и здоровья людей”.
Так, в городе запрещены массовые собрания людей, в том числе банкеты, работа развлекательных центров и заведений. Будут работать только те учреждения, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Школы, детские сады и высшие учебные заведения приостанавливают также работу.
Жителей призывают без надобности не выходить на улицу.
Также местные власти заявили, что будут жестко пресекать необоснованное повышение цен на товары.
- Ранее смообщалось, что коронавирус COVID-19 циркулирует в Италии с сентября 2019 года. Таким образом, он мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считалось.