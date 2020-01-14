Об этом #Буквам сообщила его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.
Информацию СМИ о том, что мэру делали операцию она назвала неточной, как и то, что он был в Лос-Анжелесе.
“У него действительно отит, но сегодня уже он уже на работе”, – отметила она.
Мэр также держит на контроле ситуацию с прорывом труб в Голосеевском районе столицы и может провести сегодня совещание по этому поводу.
СПРАВКА. Отит – ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе.
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