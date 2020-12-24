Новогодние локации в Киеве продолжат работать до середины января только при условии соблюдения всех противоэпидемических требований,

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский.

“19 декабря начали работу все новогодние локации. В столице нет ограничений по количеству лиц, которые могут собираться в одном месте на открытом воздухе. Однако, мы настаиваем на соблюдении дистанции хотя бы в один метр и просим гостей избегать скоплений. Конечно, этого сложно добиться, поэтому здесь работает “Муниципальная стража”, которая при необходимости напоминает людям о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий”, – отметил Мондриевский.

Он добавил, что только личная ответственность и сознание каждого поможет избежать инфицирования.

В городе же созданы все условия для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы между праздничными локациями. Почти на каждом шагу можно увидеть антисептики и напоминание о соблюдении дистанции и ношение масок. Кроме того, Госпродпотребслужба постоянно контролирует соблюдение и санитарных норм.

Он еще раз подчеркнул, что только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий в Киеве возможно продолжение работы новогодних локаций.

Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявлял, что в Киеве будут закрывать те новогодние локации, где не соблюдаются карантинные ограничения.