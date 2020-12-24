Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Валентин Мондриевский.
“19 декабря начали работу все новогодние локации. В столице нет ограничений по количеству лиц, которые могут собираться в одном месте на открытом воздухе. Однако, мы настаиваем на соблюдении дистанции хотя бы в один метр и просим гостей избегать скоплений. Конечно, этого сложно добиться, поэтому здесь работает “Муниципальная стража”, которая при необходимости напоминает людям о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий”, – отметил Мондриевский.
Он добавил, что только личная ответственность и сознание каждого поможет избежать инфицирования.
В городе же созданы все условия для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы между праздничными локациями. Почти на каждом шагу можно увидеть антисептики и напоминание о соблюдении дистанции и ношение масок. Кроме того, Госпродпотребслужба постоянно контролирует соблюдение и санитарных норм.
Он еще раз подчеркнул, что только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий в Киеве возможно продолжение работы новогодних локаций.
Ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявлял, что в Киеве будут закрывать те новогодние локации, где не соблюдаются карантинные ограничения.
- 19 декабря на Софийской площади, когда новогоднюю елку подсветили, в одном из углов зажглась иллюминация, что вызвало возгорание.