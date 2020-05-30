Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
“Открытие столичных пляжей произойдет тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее 18 градусов”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно приказу Министерства охраны здоровья Украины, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытия купального сезона.
Как уточнили в КГГА, в данный момент “температура воды в реках и озерах столицы значительно ниже”.
Госпродпотребслужба и Управление по вопросам гражданской защиты КГГА обследуют 14 пляжных зон Киева (в частности, дна водоемов и питьевой воды). Лабораторные исследования воды проведут, когда установится необходимая температура.
По результатам – пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.
Как известно, пляжи и зоны отдыха вошли в перечень общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных мер с 1 июня.
То есть будет снят запрет на посещение пляжей и зоны отдыха, однако сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта.
Об этом будет сообщено дополнительно.
- Ранее сообщалось, что с 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления карантинных ограничений. В частности, откроются детские садики, спортивные комплексы и фитнес-центры, а также будут сняты ограничения на посещение кладбищ.