В Киеве пляжный сезон стартует тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее +18 градусов.

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

“Открытие столичных пляжей произойдет тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее 18 градусов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно приказу Министерства охраны здоровья Украины, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытия купального сезона.

Как уточнили в КГГА, в данный момент “температура воды в реках и озерах столицы значительно ниже”.

Госпродпотребслужба и Управление по вопросам гражданской защиты КГГА обследуют 14 пляжных зон Киева (в частности, дна водоемов и питьевой воды). Лабораторные исследования воды проведут, когда установится необходимая температура.

По результатам – пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

Как известно, пляжи и зоны отдыха вошли в перечень общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных мер с 1 июня.

То есть будет снят запрет на посещение пляжей и зоны отдыха, однако сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта.

Об этом будет сообщено дополнительно.