В клубе жены народного депутата от "Слуги народа" Александра Скичко — Елизаветы Юрушевой-Скичко с нарушением карантина состоялся концерт Монатика.

Фото и видео с мероприятия появились в соцсети Instagram.

Так, концерт прошел в клубе Cuba Camp на Трухановом острове, который основали Елизавета Юрушева-Скичко, Олег Самойленко и Дмитрий Соловьев.

На опубликованных кадрах видно, что посетители мероприятия находятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию, даже, наоборот, стоят толпой. Среди публичных личностей концерт посетили: певица Татьяна Решетняк (Tayanna), балерина Екатерина Кухар, модель и ведущая Алла Костромичева и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DKap_J.Warrior (@dan_kapitanets) 31 Июл 2020 в 4:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙈 𝘼 𝙓 (@funkbassist_official) 31 Июл 2020 в 12:36 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darya Lelyuk (@darya_lelychka) 30 Июл 2020 в 2:52 PDT

Стоит отметить, что Елизавета Юрушева является дочерью украинского миллиардера Леонида Юрушева, который владеет ПАО “Днепровагонремстрой”, “Коростенским заводом МДФ”, “InterContinental Kiev”, “Fairmont Grand Hotel Kyiv”, “БФ Логистика”, “БФ Сервис”, “БФ Склад”, “БФ Завод”, “БФ Энерго”, “БФ Экспо”, “БФ Проект”, “Ф Терминал” и девелоперской компанией “Ярославов Вал”.

В сферу бизнес-интересов Юрушева входят коммерческая недвижимость, деревообработка, машиностроение, строительство и производство строительных конструкций. После продажи в 2007 году банка “Форум” немецкому “Commerzbank”, он инвестировал вырученные средства в строительство отелей InterContinental и Fairmont, а также в создание Коростенского Завода МДФ и логистического центра в поселке Мартусовка Бориспольского района Киевской области.

С 2006 года, по версиям различных украинских бизнес-изданий, Юрушев начал фигурировать в рейтингах самых богатых людей Украины. А с 1 ноября 2018 года он попал под российские санкции.

Елизавета вышла замуж за тогда еще телеведущего, а ныне нардепа Александра Скичко в сентябре 2017 года. Свадьба состоялась в Грузии на высоте более 3 тысяч метров над уровнем моря. Среди приглашенных на торжество были Татьяна Терехова, Алан Бадоев, Тимур Мирошниченко, Наталья Стрильчук и Алексей Прищепа. А выступали на празднике Вахтанг Кикабидзе, Монатик и Макс Барских.