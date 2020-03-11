Ограничения, которые ввели в Киеве из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине, не будут влиять на работу общественного транспорта.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает корреспондент #Букв.

Он подчеркнул, что общественный транспорт столицы будет работать в нормальном режиме.

“Никоим образом не могут повлиять на работу общественного транспорта, он будет работать в обычном режиме. На сегодня два раза в сутки обрабатывается транспорт соответствующими дезинфицирующими средствами. При необходимости будем делать это чаще, пока такой проблемы нет. Все органы власти работают в штатном режиме”, – заявил Поворозник.

Кроме того, по его словам, столичные власти не будут запрещать въезд и выезд из Киева.

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