Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает корреспондент #Букв.
Он подчеркнул, что общественный транспорт столицы будет работать в нормальном режиме.
“Никоим образом не могут повлиять на работу общественного транспорта, он будет работать в обычном режиме. На сегодня два раза в сутки обрабатывается транспорт соответствующими дезинфицирующими средствами. При необходимости будем делать это чаще, пока такой проблемы нет. Все органы власти работают в штатном режиме”, – заявил Поворозник.
Кроме того, по его словам, столичные власти не будут запрещать въезд и выезд из Киева.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за коронавируса с завтрашнего дня, 12 марта, в столице будет введен карантин.