Киевская городская государственная администрация из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине ввела запрет на проведение массовых мероприятий в столице с участием более 60 человек до 31 марта. Нарушителей будут наказывать.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает корреспондент #Букв.

Так, согласно решению комиссии КГГА по вопросам безопасности, мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены, а торгово-развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах должны приостановить свою работу.

Поворозник подчеркнул, что решение комиссии по внедрению ограничительных мер в столице является обязательным для всех учреждений независимо от формы собственности.

“Сейчас мы говорим об ограничениях. Там есть только административная ответственность. Когда, не дай бог, будет введен режим эпидемиологической ситуации, то тогда будет уголовная ответственность”, – отметил он.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, что кинотеатры якобы не уведомили об этом решении и они закрываться не собираются, первый заместитель председателя КГГА заявил, что в Киеве уже все слышали об этом.

“Также нужен самоконтроль и ответственность каждого человека”, – добавил он.