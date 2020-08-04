Об этом сообщает “Голос Америки”.
Такое утверждение в докладе основано на данных разведки нескольких стран. В тексте сказано, что КНДР “вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет”. Какие именно страны так считают – не указано.
О разработках миниатюрных ядерных устройств могут свидетельствовать шесть испытаний в Северной Корее, проведенных в последние месяцы.
“Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, которое входит в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия”, – говорится в докладе.
Пхеньян не проводил ядерных испытаний с сентября 2017 года.
Промежуточный доклад, доступ к которому получило информационно агентство Reuters, был представлен Комитету по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН, в состав которого входят 15 стран.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.
- Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил об усилении ядерной политики.