В Организации Объединенных Наций (ООН) обнародовали конфиденциальный отчет, в котором указали, что Северная Корея (КНДР) может обладать миниатюрными ядерными устройствами.

Об этом сообщает “Голос Америки”.

Такое утверждение в докладе основано на данных разведки нескольких стран. В тексте сказано, что КНДР “вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет”. Какие именно страны так считают – не указано.

О разработках миниатюрных ядерных устройств могут свидетельствовать шесть испытаний в Северной Корее, проведенных в последние месяцы.

“Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, которое входит в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия”, – говорится в докладе.

Пхеньян не проводил ядерных испытаний с сентября 2017 года.

Промежуточный доклад, доступ к которому получило информационно агентство Reuters, был представлен Комитету по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН, в состав которого входят 15 стран.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.