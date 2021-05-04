У Колорадо ведмеді на смерть роздерли жінку під час прогулянки з собаками.

Про це повідомляє NBC News.

Бойфренд жінки розповів, що коли він повернувся додому, виявив собак біля свого будинку недалеко від Тримбла, але його кохана зникла.

Він знайшов її тіло через годину і зателефонував у службу 911.

Офіцери охорони природи заявили, що виявили сліди нападу на тілі, а також велику кількість ведмежого посліду і вовни на місці події.

Згодом вони виявили поблизу самку чорного ведмедя з двома однорічними дитинчатами. Ведмедів приспали. За словами представників парків, зуби матері ведмедиці вказують на те, що їй було близько 10 років.

“Напади ведмедів украй рідкісні. Ця трагічна подія є сумним нагадуванням про те, що ведмеді дикі та потенційно небезпечні”, – йдеться в заяві Корі Чик, співробітниці Colorado Parks and Wildlife (CPW).