Об этом сообщает Insider.

Так, во время обсуждения вылета “Ювентуса” из Лиги чемпионов трансляция прервалась громким грохотом, и экран упал прямо на Ордуза, прижав его к столу.

Затем камеру перенаправили на соведущего Ордюза Франсиско Хавьера Велеса. Он был шокирован и на пару секунд замер, после чего объявил рекламную паузу.

Shocking video. ESPN anchor crushed live on the air by falling set piece. Thankfully he was uninjured. pic.twitter.com/CeFxy8AksY

— Mike Sington (@MikeSington) March 10, 2021