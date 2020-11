Такое заявление сделал в интервью новостной программе “Axios on HBO” главный врач Moderna Тал Закс.

Как известно, ранее Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Отмечалось, что “вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелые последствия”.

По словам Тала Закса, результаты испытаний действительно показывают, что вакцина может предотвратить заболевание или, “тяжелое заболевание” COVID-19 (то есть защитить конкретного человека). Однако результаты не показывают, что вакцина предотвращает передачу коронавируса другим.

Хотя Закс полагает, основываясь на научных данных, что вакцина действительно предотвращает передачу вируса, убедительных доказательств этого, по его словам, пока нет.

“Я думаю, что важно, чтобы мы не меняли поведение исключительно на основе вакцинации”, — подчеркнул он.

