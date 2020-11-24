Такое заявление сделал в интервью новостной программе “Axios on HBO” главный врач Moderna Тал Закс.
Как известно, ранее Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Отмечалось, что “вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелые последствия”.
По словам Тала Закса, результаты испытаний действительно показывают, что вакцина может предотвратить заболевание или, “тяжелое заболевание” COVID-19 (то есть защитить конкретного человека). Однако результаты не показывают, что вакцина предотвращает передачу коронавируса другим.
“Они (результаты испытания, – ред.) не показывают, что вы не сможете потенциально временно переносить этот вирус и заражать других”, – подчеркнул Закс, которого цитирует издание Business Insider.
“Когда мы начнем внедрение этой вакцины, у нас не будет достаточного количества конкретных данных, чтобы доказать, что эта вакцина снижает передачу (коронавируса, – ред.)”, – добавил он.
Хотя Закс полагает, основываясь на научных данных, что вакцина действительно предотвращает передачу вируса, убедительных доказательств этого, по его словам, пока нет.
“Я думаю, что важно, чтобы мы не меняли поведение исключительно на основе вакцинации”, — подчеркнул он.
Moderna Chief Medical Officer Tal Zaks warns on #AxiosOnHBO to not “over-interpret” vaccine results: “They do not show that they prevent you from potentially carrying this virus…and infecting others.”
Adding, we shouldn’t “change behaviors solely on the basis of vaccination.” pic.twitter.com/qrwQkjLf3Y
— Axios (@axios) November 24, 2020
Вакцина от COVID-19, разработанная компанией Moderna, – одна из трех вакцин, которые показали эффективность в ходе испытаний.
Об успехах также заявляли компании Pfizer и AstraZeneca.
- Ранее глава компании Moderna Стефан Бансель заявил, что цена одной дозы вакцины от COVID-19 производства американской фармкомпании Moderna будет колебаться от $25 до $37. Также компания анонсировала поставки в Европу.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.