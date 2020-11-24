В американской биотехнологической компании Moderna призвали не "переоценивать" результаты испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 и не рассчитывать, что жизнь сразу может вернуться в привычное русло после вакцинации взрослых.

Такое заявление сделал в интервью новостной программе “Axios on HBO” главный врач Moderna Тал Закс.

Как известно, ранее Moderna заявила о 94,5% эффективности своей вакцины от коронавируса на третьей стадии испытания. Отмечалось, что “вакцина может предотвратить заболевание COVID-19, включая тяжелые последствия”.

По словам Тала Закса, результаты испытаний действительно показывают, что вакцина может предотвратить заболевание или, “тяжелое заболевание” COVID-19 (то есть защитить конкретного человека). Однако результаты не показывают, что вакцина предотвращает передачу коронавируса другим.

“Они (результаты испытания, – ред.) не показывают, что вы не сможете потенциально временно переносить этот вирус и заражать других”, – подчеркнул Закс, которого цитирует издание Business Insider. “Когда мы начнем внедрение этой вакцины, у нас не будет достаточного количества конкретных данных, чтобы доказать, что эта вакцина снижает передачу (коронавируса, – ред.)”, – добавил он.

Хотя Закс полагает, основываясь на научных данных, что вакцина действительно предотвращает передачу вируса, убедительных доказательств этого, по его словам, пока нет.

“Я думаю, что важно, чтобы мы не меняли поведение исключительно на основе вакцинации”, — подчеркнул он.

Moderna Chief Medical Officer Tal Zaks warns on #AxiosOnHBO to not “over-interpret” vaccine results: “They do not show that they prevent you from potentially carrying this virus…and infecting others.” Adding, we shouldn’t “change behaviors solely on the basis of vaccination.” pic.twitter.com/qrwQkjLf3Y — Axios (@axios) November 24, 2020

Вакцина от COVID-19, разработанная компанией Moderna, – одна из трех вакцин, которые показали эффективность в ходе испытаний.

Об успехах также заявляли компании Pfizer и AstraZeneca.