Десятки жителів села були вбиті в результаті нічного нападу в Бені на сході Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Бойовики були озброєні ножами і мачете.

Глава комуни Булонг Жан-Поль Катембо сказав, що, згідно з відомими даними, число загиблих в результаті нічного нападу становить 22. Також під час рейду були викрадені ще кілька людей.

Жителі звинувачують в нападі Союзні демократичні сили (АДС) і угандійське ополчення, що діє в східній частині ДР Конго з 1990-х років.

Трохи більше трьох тижнів тому уряд країни оголосив військовий стан в Північному Ківу і Ітурі, двох провінціях, що межують з Угандою, в спробі зупинити загострення кровопролиття.

Зазначається, що з листопада 2019 року на території Бені було вбито понад 1200 мирних жителів.