Сегодня ночью на реке Конго потерпела кораблекрушение пассажирская баржа, на борту которой находилось более 700 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в результате инцидента погибли, по меньшей мере, 60 человек, еще 240 считаются пропавшими без вести.

При этом около 300 выживших были найдены недалеко от места аварии в провинции Май-Ндомбе на западе страны.

Катастрофы со смертельным исходом – обычное дело в Конго, где очень мало дорог из-за обширных, поросших лесом внутренних районов страны. Суда в Конго часто загружаются намного выше их вместимости.

Для большинства людей река Конго и ее притоки – единственное средство передвижения на большие расстояния.

“Мы сочувствуем семьям жертв и требуем наказания для всех, кто несет ответственность за транспортный сектор”, – отметил министр по гуманитарным вопросам Демократической Республики Конго Стив Мбикайи, не вдаваясь в подробности аварии.