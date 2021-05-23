Про це повідомляє 18 окремий вертолітний загін в ДР Конго в Facebook.
Наразі вони знаходяться в режимі чергування на базі і чекають вказівок на випадок повторної евакуації.
“Командуванням загону було прийнято рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце. При переміщенні особовий склад діяв згідно з планом евакуації, затвердженим вищим керівництвом ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.
Фото: 18 окремий вертолітний загін ДР Конго
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