Про це повідомляють місцеві ЗМІ: телеканал MNCTV CONGO і видання The New Times (Rwanda).

Поруч з вулканом знаходиться місто Гома з населенням 1,5 млн осіб.

Люди хапали речі й біжали до кордону з Руандою; в більшій частині міста було відключено електрику, телефонні лінії були зайняті.

Повідомляється, їх буде розміщено на нічліг у навчальних закладах та релігійних установах.

За словами вулканолога Даріо Тедескі, для Гома небезпеки немає. Лава, схоже, йде на схід у напрямку кордону з Руандою.

“Думаю, що лава рухається до середмістя. Вона може зупинитися, а може текти далі, важко передбачити”, – сказав Тедеско.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda‘s Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI

— The New Times (Rwanda) (@NewTimesRwanda) May 22, 2021