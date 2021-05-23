Про це повідомляють місцеві ЗМІ: телеканал MNCTV CONGO і видання The New Times (Rwanda).

Поруч з вулканом знаходиться місто Гома з населенням 1,5 млн осіб.

Люди хапали речі й біжали до кордону з Руандою; в більшій частині міста було відключено електрику, телефонні лінії були зайняті.

Повідомляється, їх буде розміщено на нічліг у навчальних закладах та релігійних установах.

Фото: Reuters

За словами вулканолога Даріо Тедескі, для Гома небезпеки немає. Лава, схоже, йде на схід у напрямку кордону з Руандою.

“Думаю, що лава рухається до середмістя. Вона може зупинитися, а може текти далі, важко передбачити”, – сказав Тедеско.

  • Раніше повідомлялося, що в Ісландії на півострові Рейк’янес почалося виверження вулкану Фаградальсф’ядль, який до цього спав протягом сотень років.