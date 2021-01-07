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В Конгрессе США заявили о подготовке импичмента Трампа

Член Палаты представителей Ильхан Омара сообщила, что начала готовить документы для подготовки процедуры импичмента Дональда Трампа.

Четверг, 7 января 2021, 07:37

Об этом она написала в своем Twitter.

“Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны выполнить свою присягу”, — написала она.

Как сообщает издание Politico, уже более трех десятков демократов призывают к импичменту президента Дональда Трампа, указывая на его причастность в подстрекательстве мятежников к штурму Капитолия и на ущерб, который он может повлечь.

Несмотря на то, что за импичмент выступают в основном демократы, но в числе законодателей есть и сенатор от Массачусетса Эд Марки и губернатор Иллинойса Дж.Б. Прицкер. Один республиканец, губернатор штата Вермонт Фил Скотт, также призвал к отстранению Трампа от должности.

Беспорядки со стороны толпы сторонников Трампа, пытающейся помешать подтверждению победы Джо Байдена на выборах, привело к тому, что законодатели, сотрудники и репортеры были вынуждены укрыться как в Палате представителей, так и в Сенате. Участники беспорядков били стекла, заблокировали все входы. Сообщается, что одну женщину на территории застрелили.

Это все послужило призывом к импичменту, отстранению Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой и применению правовых мер против коллег по Конгрессу, которые поощряли теории заговора президента.

“Несмотря на крамольную попытку свергнуть нашу демократию, мы в Конгрессе выполним свой долг по обеспечению воли народа и целостности нашей демократии. Дональд Трамп – предатель нашей страны и нашей Конституции. Он должен быть отстранен от должности и не должен подвергать нашу страну и наш народ дальнейшей опасности”, – заявила помощник спикера Палаты представителей Кэтрин Кларк (штат Массачусетс).

Согласно Конституции США, процедуру импичмента президента инициирует Палата представителей. Причиной начала такой процедуры являются серьезные правовые нарушения.

После утверждения импичмента в нижней палате Конгресса, его должен одобрить Сенат.

Трамп все еще остается действующим президентом США. В Конгрессе все еще идет подсчет голосов выборщиков. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.

Напомним, что в 2019 году уже инициировали процедуру импичмента Трампа. Причина – блокировка выплаты 391 млн долларов военной помощи Украине. Но тогда процедура импичмента была заблокирована Сенатом, где большинство – республиканцы.

Что произошло?

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

Теги: Дональд Трамп, импичмент Трампа, импичмент

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