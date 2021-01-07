В Конгрессе США заявили, что готовят документы для импичмента Трампа

Об этом она написала в Twitter.
“Я готовлю статьи импичмента. Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и смещен с должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться в администрации, от этого зависит сохранение нашей республики, и мы должны сдержать нашу клятву”, – написала Омар.
Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.
В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.
После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.
- Из-за агрессивных протестов и захвата Капитолия в Вашингтоне ввели комендатский час.
- Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии и другим “федеральным службам защиты” оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.