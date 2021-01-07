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В Конгрессе США заявили, что готовят документы для импичмента Трампа

Член конгресса США Ильхан Омар заявила о начале подготовки статьи импичмента действующего президента Дональда Трампа на фоне штурма его сторонниками здания Капитолия в Вашингтоне.

Четверг, 7 января 2021, 00:38

Об этом она написала в Twitter.

“Я готовлю статьи импичмента. Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и смещен с должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться в администрации, от этого зависит сохранение нашей республики, и мы должны сдержать нашу клятву”, – написала Омар.

Как сообщалось ранее, в среду, 6 января, в Вашингтоне проходит масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание.

Теги: импичмент Трампа, протест, США, Вашингтон

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