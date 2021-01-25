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В Конотопе на повторных выборах мэра побеждает «свободовец» Артем Семенихин — ЧЕСТНО

На повторных выборах мера в г. Конотоп Сумской области побеждает представитель партии "Свобода" Артем Семенихин.

Понедельник, 25 января 2021, 13:57

Об этом сообщает общественное движение ЧЕСТНО.

“По состоянию на 7:40 все участки, кроме одной, которая уточняет протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает представитель” Свободы “Артем Семенихин”, – говорится в сообщении.

Также сам Семенихин также написал в Facebook о своей победе на выборах.
“Победа! Спасибо, мой Конотоп!
P.S. Без моей команды и собратьев это было бы нереально”, – пишет он.

Явка в день голосования составила 30,8% (18 516).

После победы Артема Семенихина у “Свободы” всего 19 мэров и эта партия занимает девятое место по числу избранных мэров.

Отметим, что Семенихина уже избирали мэром в 2015 году. Но он не имел поддержки большинства депутатского корпуса и его отстраняли от должности двумя третями голосов. Семенихин восстанавливался в должности по решению суда. Сейчас “Свобода” в совете 11 из 38 мандатов.

Как сообщалось, 8 августа 2020 ЦИК установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не были проведены.

  • 29 ноября в Черновцах повторно проголосовали на выборах городского головы.
  • 22 ноября, состоялось повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин. Причиной для этого стало то, что ни один из кандидатов на должность городского главы не набрал 50% голосов избирателей.
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  • 25 октября в Украине начались местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины.
  • Промежуточные и повторные выборы в местные органы власти различных уровней должны поэтапно состояться на 174 избирательных участках в 24 областях Украины, а завершить голосования планируется до конца марта 2021 года.
  • 24 января в Украине прошли повторные местные выборы в 13 областях.
Теги: Артем Семеніхін, местные выборы, Конотоп, мэр

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