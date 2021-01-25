В Конотопе на повторных выборах мэра побеждает «свободовец» Артем Семенихин — ЧЕСТНО

Об этом сообщает общественное движение ЧЕСТНО.
“По состоянию на 7:40 все участки, кроме одной, которая уточняет протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает представитель” Свободы “Артем Семенихин”, – говорится в сообщении.
Также сам Семенихин также написал в Facebook о своей победе на выборах.
“Победа! Спасибо, мой Конотоп!
P.S. Без моей команды и собратьев это было бы нереально”, – пишет он.
Явка в день голосования составила 30,8% (18 516).
После победы Артема Семенихина у “Свободы” всего 19 мэров и эта партия занимает девятое место по числу избранных мэров.
Отметим, что Семенихина уже избирали мэром в 2015 году. Но он не имел поддержки большинства депутатского корпуса и его отстраняли от должности двумя третями голосов. Семенихин восстанавливался в должности по решению суда. Сейчас “Свобода” в совете 11 из 38 мандатов.
Как сообщалось, 8 августа 2020 ЦИК установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не были проведены.
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