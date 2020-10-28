В Украине перепрофилируют по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе для лечения больных коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава Министерства охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, соответствующее распоряжение было дано регионам еще две недели тому назад.

“Мы перепрофилируем по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит нам оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют другие заболевания. Например, люди, которые нуждаются в той или иной операции и в то же время они имеют заболевание COVID-19. Их надо лечить в таких больницах”, – отметил Степанов.

При этом глава МОЗ призвал граждан придерживаться правил карантина, чтобы остановить рост заболеваемости COVID-19.

Степанов проинформировал, что с диагнозом COVID-19 в украинские больницы госпитализированы уже 25 424 пациента.

“У нас продолжает расти количество заболевших COVID-19… За минувшие сутки были госпитализированы 1100 человек. По состоянию на сегодняшнее утро на больничных койках в больницах Украины находятся 25 424 пациента. Это люди, у которых либо уже подтвержден COVID-19 методом ПЦР, либо люди с клиническими проявлениями, с подозрением на COVID-19. Все эти пациенты имеют или средней тяжести, или тяжелое течение болезни”, – заявил Степанов.

Он напомнил, что максимальное количество коек, которое можно выделить для лечения COVID-19 в Украине, составляет 52 тысячи.

“Максимальное количество может быть 52 тысячи. Чем обусловлено это максимальное количество? Наша медицинская система не резиновая, у нее есть предел, как по количеству коек.., так и в связи с тем, что у нас ограниченное количество наших медицинских работников. Это специалисты, которых нужно готовить, которых нельзя просто взять с улицы и поставить у кровати больного”, – подчеркнул Степанов.