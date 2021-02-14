В Кременчуге объявили траур в связи с гибелью двух жителей города на Донбассе 14 февраля. Они подорвались на неизвестном устройстве.

Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий.

15 и 16 февраля дни скорби будут за капитаном Александром Войтенко (1984 года рождения) и старшим солдатом Вячеславом Алексеенко (1987 года рождения). Они подорвались вместе с еще одним военным возле Новолуганского.

“Сегодня у нас печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура”, – написал Малецкий.

В Офисе президента назвали имена трех военных, которые 14 февраля в результате подрыва погибли в районе Новолуганское.

В связи с трагедией президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции Объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели воинов 5-й БТГр 59-й ОМПБр.

Сейчас на месте трагедии находится замглавы Офиса президента Роман Машовец.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.