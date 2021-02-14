Об этом заявил мэр города Виталий Малецкий.
15 и 16 февраля дни скорби будут за капитаном Александром Войтенко (1984 года рождения) и старшим солдатом Вячеславом Алексеенко (1987 года рождения). Они подорвались вместе с еще одним военным возле Новолуганского.
“Сегодня у нас печальные новости с фронта. Погибли двое кременчужан: Вячеслав Алексеенко и Александр Войтенко. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понедельник и вторник в Кременчуге объявляются днями траура”, – написал Малецкий.
В Офисе президента назвали имена трех военных, которые 14 февраля в результате подрыва погибли в районе Новолуганское.
В связи с трагедией президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции Объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели воинов 5-й БТГр 59-й ОМПБр.
Сейчас на месте трагедии находится замглавы Офиса президента Роман Машовец.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
- Накануне боевики обстреляли украинские позиции из пулемета в районе Новомихайловка на Донбассе, один украинский военный погиб.
- В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выдвижения на позиции трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли.
- 12 февраля на Донбассе, вблизи Павлополя, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- За прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.