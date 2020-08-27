Имя оппозиционера указали в тексте о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте на сайте Кремля.
“Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А. Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего”, — сказано в сообщении.
До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос, почему в Кремле избегают имени Нвального, сказал, что его имя сути дела не меняет.
“Он является пациентом, и он болеет. Так мы его и называем. Это не меняет сути дела”, — ответил Песков.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.