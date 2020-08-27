На сайте Кремля впервые в официальном сообщении упомянули имя российского оппозиционера Алексея Навального.

Имя оппозиционера указали в тексте о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте на сайте Кремля.

“Затрагивалась также ситуация вокруг госпитализации А. Навального. С российской стороны подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего”, — сказано в сообщении.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос, почему в Кремле избегают имени Нвального, сказал, что его имя сути дела не меняет.

“Он является пациентом, и он болеет. Так мы его и называем. Это не меняет сути дела”, — ответил Песков.