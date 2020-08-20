Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

“Пренебрегая положением Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предотвращению пыток, нашему соотечественнику не была оказана неотложная медицинская помощь. Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров, которые также оказались в зоне риска заражения коронавирусом.

По словам Денисовой, Москва продолжает цинично нарушать права и свободы украинских граждан, которых незаконно удерживает в неволе.

Она подчеркнула, что руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи. В частности, у Арсена Джепарова начался сильный воспалительный процесс после операции по удалению новообразования, из-за чего ухудшился слух, постоянно повышена температура и головные боли, а у Алима Суфьянова более шести дней подряд держится высокая температура и болят почки.

“Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой соответствующего реагирования и немедленного прекращения бесчеловечного обращения с незаконно удерживаемыми украинскими политзаключенными! Сообщить местонахождения Муслима Алиева, обеспечить право на получение надлежащей медицинской помощи всем украинским гражданам, в соответствии с международными стандартами и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предотвращению пыток, по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Призываю международное сообщество поддержать наших сограждан и продолжать давление на страну-оккупанта, чтобы совместно добиться освобождения всех украинских политзаключенных”, – резюмировала омбудсмен.