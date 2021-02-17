В Крыму оккупанты ночью обыскивали дома крымских татар: есть задержанные

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

“Сегодня с 4 часов утра во временно оккупированном Крыму проходили массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе полуострова. Следственные мероприятия так называемых правоохранителей были проведены в семи домовладениях”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконно задержаны активисты “Крымской солидарности” и проекта для детей политзаключенных “Крымское детство” Ленура Сейдаметова, Азамата Эюпова, Тимура Ялкабова, Яшара Шихаметова, Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова. Им инкриминируют участие в организации “Хизб ут-Тахрир”, которая в России признана террористической.

Работники ФСБ после проведения следственных мероприятий доставили задержанных граждан Украины в здание “УФСБ Крыма”.

Денисова подчеркнула, что такие действия так называемых правоохранителей нарушили презумпцию невиновности, права на свободу и личную неприкосновенность, на правовую помощь, ведь обыски были проведены без наличия соответствующих судебных решений, без участия адвокатов и вручения любых процессуальных документов. Преследования оккупационными властями крымских татар является религиозно мотивированными и могут закончиться незаконным арестом и приговором.

“В этом случае мы должны требовать от РФ соблюдать права на справедливое судебное разбирательство в соответствии с ее обязательствами как оккупационного государства, что предусмотрено международным гуманитарным правом и международным правом в области прав человека. Держу этот вопрос на контроле и при необходимости буду способствовать правовой помощи нашим незаконно задержанным согражданам”, – добавила омбудсмен.