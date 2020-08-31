В понедельник утром, 31 августа, в незаконно аннексированном Крыму прошли обыски в домах крымских татар и задержания.

Об этом проинформировали в пресс-службе Представительства президента Украины в АР Крым. Также об этом сообщает общественная организация “Крымская солидарность”.

Обыски проходили в Нижнегорском, Судакском и Советском районах Крыма. Были задержаны четверо человек.

Так, в Нижнегорском районе обыск прошел в доме журналиста “Крымской солидарности”, корреспондента “Грани.ру” Айдера Кадырова. В доме на момент обыска находились жена и четверо детей, младшему из которых 2,5 месяца.

Проводить следственные действия силовики приехали на двух автомобилях модели “Газель” без опознавательных знаков. В итоге Кадырова забрали в “УФСБ Симферополя”.

В поселке Солнечная Долина Судакского района прошел обыск в доме Айдера Аблякимова, который работает сотрудником “МЧС”. Он также задержан сотрудниками ФСБ РФ.

Кроме того, силовики РФ задержали Энвера Топчи в Советском районе Крыма.

В городе Судак был задержан активист Ридван Умеров.

“Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей – очередное преступление оккупационных властей. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только потому, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами. Россия пытается сделать из каждого неудобного для режима человека – экстремиста”, – отметила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

В представительстве уточнили, что документируют каждый случай и добавляют информацию о политически мотивированных преследованиях в перечень преступлений Российской Федерации, совершаемых на территории временно оккупированного Крыма.

По факту сегодняшних незаконных обысков и задержаний прокуратура и полиция Автономной республики Крым начали уголовное производство – по факту нарушения неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины).