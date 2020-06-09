Сегодня днем в Кривом Роге на площади 30-летия Победы во время движения загорелся один из вагонов трамвая № 2.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

“Прибыв на место, пожарные установили, что во время следования по маршруту от станции “Кольцо Артема” до станции “Заречная”, вблизи наземной открытой станции “Вторая городская больница” во втором вагоне скоростного трамвая №2 возник пожар”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры, на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения, самостоятельно покинули салон электротранспорта. В результате пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил один из вагонов трамвая и частично повредил второй на общей площади 40кв.м.