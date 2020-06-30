Сегодня, 30 июня, во время сессии Криворожского городского совета умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий.

Об этом сообщило управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета на своей странице в Facebook.

“Александр Федорович был прямым, честным и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и друзьям Александра Федоровича Бризецкого”, – сказал городской голова Юрий Вилкул.

Александр Бризецкий родился 25 марта 1956 года в селе Михайловка Запорожской области. Окончил Криворожский горнорудный институт. С 1999 по 2003 годы работал заместителем городского главы Кривого Рога по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

С 2010 года и до последнего дня возглавлял управление земельных ресурсов, сейчас – департамент регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома Криворожского городского совета. Более 32 лет Бризецкий работал в органах местного самоуправления. Он – кавалер отличия исполкома Криворожского городского совета – нагрудного знака “За заслуги перед городом”.