Сегодня в Кривом Роге состоится второй тур выборов городского главы.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

Избирательные участки традиционно будут работать с 8:00 до 20:00.

Криворожане выбирать среди двух претендентов:

Дмитрий Шевчик – кандидат от “Слуги народа”, гендиректор ОАО “Центральный горно-обогатительный комбинат” (группа “Метинвест”)

Константин Павлов – кандидат от “Оппозиционного платформы – За жизнь”, советник мэра Кривого Рога.

По итогам первого тура лидировал нынешний мэр Кривогу Рога Юрий Вилкул (44,96%), но 17 ноября он заявил об отказе от участия в повторном голосовании по состоянию здоровья. Вилкул открыто призвал избирателей поддержать кандидата Павлова, который занял третье место (9,15%). Дмитрий Шевчик в первом туре получил 25,94% голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно части 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, получившие наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).