Встреча министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и украинского посла в Республике Казахстан Петра Врублевского с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым не состоялась потому, что не была официально подтверждена казахской стороной.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на пресс-службу Минифраструктуры.

Отмечается, что во время визита Криклия в Казахстан была запланирована его встреча с Маминым. Ее планировали провести в понедельник, 10 ноября. Однако встреча не состоялась, поскольку не была окончательно подтверждена казахской стороной.

В ведомстве отметили, что информация об отмене встречи из-за фейковых результатов теста на коронавирус со стороны украинской делегации является клеветой.

“Цель визита министра инфраструктуры в Казахстан – активизация транзита из Азии в ЕС по альтернативному маршруту в обход России. Очевидно, такая позиция министра вызвала очередную медиатаку среди пророссийских СМИ и распространение фейков”, – подчеркнули в Министерстве инфраструктуры.

Более того, в ведомстве добавили, что тестирование Криклий проходил в лаборатории Into Sana в Киеве перед отлетом в командировку.

Также в ведомстве отметили, что информация некоторых СМИ о том, что министр договаривался о закупке колесных пар, произведенных в Казахстане, также не соответствует действительности.

“Министерство не является субъектом хозяйствования и не ведет переговоров по хозяйственной деятельности предприятий или их закупок”, – добавили в Минифраструктуры.