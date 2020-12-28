Об этом говорится в заявлении КСУ на странице в Facebook.
Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что направили Президенту Украины ходатайство “об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца”.
Как отмечают в суде, статьей 149-1 Конституции определен перечень оснований прекращения полномочий судьи КСУ и освобождения его от должности.
Уволить судью КСУ можно в случае:
- истечения срока полномочий;
- достижения им 70 лет;
- прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;
- вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным;
- вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;
- его смерти.
“Отстранить судью КСУ можно в случае невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья, нарушения им требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями, подачи им заявления об отставке или увольнении”, – отмечают в КСУ.
Решение об увольнении или прекращении полномочий судьи, как отмечают в КСУ, принимают судьи КСУ. Для освобождения судьи КСУ нужно не менее 12 голосов “За”.
Как отмечают в КСУ, назначенные президентом судьи не могут быть отстранены от должности в соответствии с положениями части 2 статьи 154 УПК Украины, поскольку это будет противоречить Конституции.
“Следовательно решение вопроса об отстранении от должности судьи КСУ, председателя суда и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции” , – заявили в суде.
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- 31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
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