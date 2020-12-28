Конституционный суд Украины заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский нарушит Конституцию, если отстранит председателя суда Александра Тупицкого по просьбе Офиса генпрокурора.

Об этом говорится в заявлении КСУ на странице в Facebook.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что направили Президенту Украины ходатайство “об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца”.

Как отмечают в суде, статьей 149-1 Конституции определен перечень оснований прекращения полномочий судьи КСУ и освобождения его от должности.

Уволить судью КСУ можно в случае:

истечения срока полномочий;

достижения им 70 лет;

прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным;

вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;

его смерти.

“Отстранить судью КСУ можно в случае невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья, нарушения им требований относительно несовместимости, совершение существенного дисциплинарного проступка или пренебрежение своими обязанностями, подачи им заявления об отставке или увольнении”, – отмечают в КСУ.

Решение об увольнении или прекращении полномочий судьи, как отмечают в КСУ, принимают судьи КСУ. Для освобождения судьи КСУ нужно не менее 12 голосов “За”.

Как отмечают в КСУ, назначенные президентом судьи не могут быть отстранены от должности в соответствии с положениями части 2 статьи 154 УПК Украины, поскольку это будет противоречить Конституции.

“Следовательно решение вопроса об отстранении от должности судьи КСУ, председателя суда и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции” , – заявили в суде.