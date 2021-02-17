Сегодня можно смело говорить о том, что кейс OVO – отличный пример стартапа, возникшего вопреки и благодаря событиям, которые невозможно предугадать. Если одни бизнесы карантин уничтожил, то для других он стал мощным стимулом к развитию.

Сервис OVO придумали и создали собственники и идейные вдохновители маркетингового агентства Bluocean Роман Мелкумов и Степан Зиняков.

С началом локдауна стало понятно, что прежние объемы работы в маркетинге невозможны, потому у ребят возникла идея основать OVO (тогда ещё – “Киев Овощи”) – нужный сервис, которому нет аналогов на рынке.

Особенность и главное конкурентное преимущество сервиса OVO – в качестве доставляемой продукции. Всем известно, что овощи-фрукты из того же супермаркета слишком уступают по качеству продуктам, которые привезут OVO, а сборщики заказа не будут заморачиваться, выбирая для клиентов все самое лучшее и свежее.

Первоначально поставщиками для нового сервиса стали производители, продающие для HoReCa, потому уровень продукции был соответствующим.

После снятия карантинных ограничений сервис OVO не утратил свою актуальность, даже стал популярнее: оказалось, клиентам удобно получать отборные овощи и фрукты “под ключ”.

Можно купить много, про запас – при этом получить свой заказ уже на следующий день, без траты драгоценного времени на логистику и выбор самого качественного.

Сегодня OVO не останавливается на достигнутом: в ближайшее время планируется обновление сайта, создание приложения для удобных покупок, бонусная программа для постоянных клиентов и многое другое.

Мелкумов и Зиняков не исключают расширение бизнеса и открытие филиалов в областных центрах Украины.