Это новость не о Илоне Маске, но тоже не менее интересная. В апреле пройдет Data Science fwdays’21 — конференция посвящена Data Science, AI и машинному обучению.

Одна субботу (24 апреля) и 2 будние вечера (20, 22 апреля) с дополнительными углубленными форматами – ставьте напоминания в календаре.

Это уже не первая конференция по Data Science от Fwdays, поэтому вы знаете причины посетить событие.

Ведь Data Science fwdays – это о:

спикеров-экспертов, для которых новые технологии, это не только о SpaceX. Они поделятся своими кейсами и важными выводами карьеры, расскажут о максимально целесообразных и действенных методиках.

300-минут докладов, диалоги, дискуссии экспертов, знакомства, новые технологии, инструкции и о буднях Data Science.

нетворкинг, танцы, утреннюю гимнастику, пазлы. То есть о перерывах, которые тоже заполнены положительным опытом онлайн-общения.

Регистрируйтесь бесплатно или выбирайте свой пакет участия:

https://bit.ly/3dtUbs8

Скидка 5% на участие с промокодом: 57F5D39FEB

P.S: Если хотите выступить в качестве спикера, прием заявок еще открыт до 15 марта:

https://bit.ly/39h78TC