У суботу, 29 травня, в Києві розпочнеться 50-й ювілейний кінофестиваль "Молодість".

Про це поінформували організатори фестивалю.

Церемонія відкриття відбудеться у кінотеатрі просто неба біля Арки Дружби народів у центрі столиці.

Ведучими церемонії відкриття будуть: Тарас Цимбалюк — актор театру, кіно і телебачення, а також Людмила Барбір — акторка і телеведуча, ведуча ранкового шоу “Сніданок з 1+1”.

Під час церемонії будуть згадуватися визначні моменти з історії фестивалю. Також очікуються виступи запрошених музикантів — Аліни Паш і гурту G-ART.

Фільмом-відкриття 50-го кінофестивалю стане стрічка “Вавилон ХХ” актора та режисера Івана Миколайчука. Її спеціально відреставрував та оцифрував Довженко-центр на замовлення організаторів “Молодості”.

Ця стрічка у 1979 отримала відзнаку “За найкращий художній фільм” на 10-й “Молодості”.

50-й кінофестиваль проходитиме із 29 травня по 6 червня 2021 року в “гібридному форматі” (тобто онлайн і офлайн).

Оскільки цього року Україна святкує 30-річчя своєї незалежності, то в фокусі фестивалю буде саме українське кіно.

Ключовою локацією 50-ї “Молодості” стане кінотеатр “Жовтень”. Частина кінопоказів відбудеться просто неба – під аркою Дружби народів.

На додачу до звичних конкурсних програм (міжнародний конкурс, національний конкурс, короткометражний, альтернативний конкурс, програма “Sunny Bunny” (що присвячена фільмам на ЛГБТ-тематику) вперше з’явиться конкурс документального кіно.

Ведучими церемонії нагородження виступлять: Єгор Гордєєв – ведучий ранкової програми “Сніданок з 1+1” та Ірма Вітовська – акторка театру та кіно, продюсерка, громадська діячка, заслужена артистка України.

Фільмом-закриттям ювілейної “Молодості” стане містичний трилер “Егрегор” режисера Станіслава Капралова. Стрічка була знята за спільного виробництва України, США та Польщі.

Уже відомо, що почесну нагороду за внесок у світове кіномистецтво від кінофестивалю “Молодість” отримає польський актор Данієль Ольбрихський.

А нагородою за внесок у розвиток українського кінематографа відзначать Юрія Гармаша – оператора, відомого роботою у картинах “Вавилон XX” Івана Миколайчука, “Пам’ятай” Володимира Савельєва, фільмах Михайла Іллєнка.