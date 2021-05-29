В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, що у цьому центрі щеплення отримають кияни, які зареєструвалися у застосунку “Дія”. Їм запропонують вакцину китайського виробництва CoronaVac. Зазначається, що киянам надійде дзвінок або СМС-повідомлення з інформацією про дату та часу проведення щеплення.

Зранку біля центру вакцинації у черзі зібралося кілька десятків охочих вакцинуватися. Відразу після процедури вакцинованих киян просять залишитися у пункті очікування. Медики пів години поспостерігають за їхнім самопочуттям та відправлять додому за умови відсутності нетипових побічних реакцій.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 29 травня, в Києві почне працювати великий Центр вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Його відкрили на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ), котрий розташований неподалік від станції метро “Лівобережна” на Броварському проспекті, 15.