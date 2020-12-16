За минувшие сутки в столице обнаружили 1858 больных коронавирусом. При этом умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1631 летальный случай коронавируса.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, по состоянию на 16 декабря в Киеве подтверждено 95 160 случаев коронавируса.

За сутки заболели:

1001 женщина в возрасте от 18 до 91 года;

716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет;

71 девочка от 12 дней до 17 лет и 70 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Отмечается, что среди больных есть и 70 медицинских работников.

Срочно госпитализировали 52 пациентов. Другие больные чувствуют себя удовлетворительно и лечатся дома на самоизоляции, но под контролем врачей.

За сутки выздоровели 347 человек. С начала эпидемии в Киеве коронавирус преодолели 29 897 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 593, Днепровском – 260 и в Соломенском районе – 161 случай.

Кличко добавил, что в столице проводят наибольшее количество тестирований. Сейчас этот показатель составляет более 320 тестов на 100 000 населения. С начала эпидемии в Киеве сделали более 268 000 ПЦР-тестов, а также более 91 500 ИФА-тестов.

Мэр добавил, что ситуация с коронавирусом в учреждениях школьного образования улучшилась. В частности уменьшилось количество классов, которые вынужденно перешли на дистанционное обучение. Сейчас дистанционно учатся 698 классов в 227 школах столицы. Всего на коронавирус в Киеве заболело 1014 школьников. Также болеют более 780 педагогов.

Временно не работают 147 групп в 120 садах. 4 сады полностью закрыты на карантин.