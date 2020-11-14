Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За последние сутки заболели:
- 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет;
- 376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 36 девочек от 2 месяцев до 17 лет;
- 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Кроме того, за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 39 столичных медиков.
Пришлось госпитализировать 73 пациентов. Все остальные будут лечиться дома на самоизоляции.
Больше всего новых заражений обнаружили в Подольском районе – 170, в Деснянском – 133 и Днепровском районе – 122 случая.
- По состоянию на утро 14 ноября в Украине зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Также за последние сутки: госпитализированы – 1525 человек; летальных случаев – 191; выздоровели – 4962 человека; осуществлено тестирований за сутки – 78 179 (в том числе методом ПЦР – 48054, методом ИФА – 30125).