Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За последние сутки заболели:

  • 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет;
  • 376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 36 девочек от 2 месяцев до 17 лет;
  • 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 39 столичных медиков.

Пришлось госпитализировать 73 пациентов. Все остальные будут лечиться дома на самоизоляции.

Больше всего новых заражений обнаружили в Подольском районе – 170, в Деснянском – 133 и Днепровском районе – 122 случая.

  • По состоянию на утро 14 ноября в Украине зафиксировано 12 524 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Также за последние сутки: госпитализированы – 1525 человек; летальных случаев – 191; выздоровели – 4962 человека; осуществлено тестирований за сутки – 78 179 (в том числе методом ПЦР – 48054, методом ИФА – 30125).