За прошедшие сутки, 13 ноября, в столице обнаружили 1053 случая коронавируса. При этом 12 пациентов умерли, а 369 - выздоровели.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За последние сутки заболели:

604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет;

376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

36 девочек от 2 месяцев до 17 лет;

37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Кроме того, за минувшие сутки коронавирус зафиксировали у 39 столичных медиков.

Пришлось госпитализировать 73 пациентов. Все остальные будут лечиться дома на самоизоляции.

Больше всего новых заражений обнаружили в Подольском районе – 170, в Деснянском – 133 и Днепровском районе – 122 случая.