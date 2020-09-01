В одном из высших учебных заведений Львова была организована нарколаборатория, в которой изготовляли на продажу метадон.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook прокурор Львовской области Ирина Диденко.

Согласно данным следствия, к делу причастны четверо жителей города.

Организатором производства метадона является совладелец местного кальян-бара. Изготовлением запрещенных веществ занимался заведующий лабораторией учебного заведения. За распространение “товара” отвечал работник кальян-бара (он же и фасовал метадон).

Еще один сотрудник бара выступил соорганизатором преступления и администрировал сайт, через который продавали наркотики.

Так, был создан специальный интернет-магазин, через который злоумышленники и сбывали “товар”. После получения предоплаты на карту наркотики присылали по почте.

“За один раз производилась партия от 1 кг особо опасного наркотика метадон. Это при том, что доза 1 г на “черном рынке” составляет от 600 грн. Лаборатория по изготовлению метадона задокументирована впервые. Метадон – полусинтетическое наркотическое средство, что запрещено во всех странах мира из-за высокой смертности”, – отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Национальной полиции Львовской области, организатор изготовления метадона – 35-летний мужчина, ранее судимый за контрабанду наркотиков. Его “правой рукой” был 25-летний кандидат в мастера спорта (работник кальян-бара), который отвечал за фасовку и сбыт наркотических средств на территории Украины. Он фасовал наркотики как по месту жительства, так и в помещении кальян-бара.

“Они привлекли к преступной деятельности заведующего лабораторией одного из львовских университетов. Используя оборудование учебного заведения, он занимался изготовлением метадона. Мощности лаборатории позволяли “химику” изготавливать за один раз более килограмма наркотиков”, – говорится в сообщении НПУ.

Правоохранители задокументировали изготовление метадона весом почти 3 кг и стоимостью более 1,8 млн грн.

31 августа во время реализации изъяли еще более 1 кг метадона. Его стоимость оценивается в примерно 700 тысяч грн.

Дельцы распространяли его по всей Львовской области, а их покупателями были наркозависимые лица, которые заказывали преимущественно от одного до нескольких грамм.

Сейчас прокуратура готовит подозрения по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и ходатайства об избрании меры пресечения.

По данным издания ZAXID.NET, метадон изготовляли во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого. Товар сбывали через кальян-бар “Хаббл Баббл”.