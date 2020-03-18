Об этом пишет Associated Press.
Соответствующее решение принял губернатор штата Невада Стив Сисолак. По его словам, с сегодняшнего дня, 18 марта, ”закроются все: от известных казино-курортов до игровых автоматов, которые можно найти в мини-маркетах”.
Кроме того, он распорядился на месяц закрыть также все бары, рестораны, спортивные залы и другие развлекательные заведения.
Такие же решения в ответ на призыв президента США Дональда Трампа приняли уже 10 губернаторов штатов.
Стоит отметить, что последний раз казино закрывалось в Лас-Вегасе в день похорон 35-го президента США Джона Кеннеди 25 ноября 1963 года.
Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.
Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.
- Напомним, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая также была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.
- Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.