В Лас-Вегасе впервые с 1963 года закроют все бары, казино и рестораны в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса.

Об этом пишет Associated Press.

Соответствующее решение принял губернатор штата Невада Стив Сисолак. По его словам, с сегодняшнего дня, 18 марта, ”закроются все: от известных казино-курортов до игровых автоматов, которые можно найти в мини-маркетах”.

Кроме того, он распорядился на месяц закрыть также все бары, рестораны, спортивные залы и другие развлекательные заведения.

Такие же решения в ответ на призыв президента США Дональда Трампа приняли уже 10 губернаторов штатов.

Стоит отметить, что последний раз казино закрывалось в Лас-Вегасе в день похорон 35-го президента США Джона Кеннеди 25 ноября 1963 года.

Напомним, с 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) в более чем 200 человек, а также ограничения авиасообщения.

Кроме того, 16 марта Кабинет Министров принял решение на время карантина остановить работу метро во всех городах, а также прекратить перевозки между областями и городами Украины.