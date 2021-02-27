В приложении для хранения паролей LastPass для Android работают семь трекеров, которые наблюдают за пользователями.

Об этом в своем блоге сообщил немецкий исследователь безопасности Майк Кукетц.

В частности, в приложении были обнаружены четыре трекера от Google, собирающих данные в аналитических целях и для отчетов о сбоях, а также от AppsFlyer, MixPanel и Segment.

По словам Кукетца, какие данные эти модули собирают и передают сторонним поставщикам, иногда даже не знают сами разработчики приложений, которые интегрируют эти модули в свои приложения.

При этом, шесть из семи трекеров в LastPass активируются еще до того, как пользователь начинает взаимодействие с приложением.

“Для приложения, обрабатывающего чрезвычайно конфиденциальные данные (пароли), это просто обвинительный акт. Модулям рекламы и аналитики здесь просто нет места – об их интеграции в приложения для управления паролями совершенно не может быть и речи. Или, говоря в общих чертах: никакой закрытый и непрозрачный внешний код не может быть интегрирован в приложения, в которых обрабатываются конфиденциальные данные”, – подчеркнул он.