Об этом сообщила министр здравоохранения республики Илзе Винькеле, сообщает Mixnews.lv.
По словам Винькеле, дольше сохранятся ограничения именно на массовые мероприятия – на количество участников и способ проведения. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в этом году Рождество и Новый год будут отмечаться в семейном кругу и тихо.
Хоть и есть основания надеяться, что за четыре недели удастся стабилизировать и уменьшить заболеваемость, ограничения и меры безопасности никуда не исчезнут.
“Такой, к сожалению, будет новая реальность”, – сказала министр.
Как сообщалось, чрезвычайная ситуация для ограничения распространения COVID-19 введена в Латвии до 6 декабря.
- Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук разрешил двум местным Санта Клаусам – Синтерклаасу и Пер-Ноэлю – не идти на 10-дневный карантин по прибытии в Бельгию, чтобы они успели раздать детям новогодние подарки.