Массовые празднования Нового года в Латвии в этом году не состоятся из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщила министр здравоохранения республики Илзе Винькеле, сообщает Mixnews.lv.

По словам Винькеле, дольше сохранятся ограничения именно на массовые мероприятия – на количество участников и способ проведения. Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в этом году Рождество и Новый год будут отмечаться в семейном кругу и тихо.

Хоть и есть основания надеяться, что за четыре недели удастся стабилизировать и уменьшить заболеваемость, ограничения и меры безопасности никуда не исчезнут.

“Такой, к сожалению, будет новая реальность”, – сказала министр.

Как сообщалось, чрезвычайная ситуация для ограничения распространения COVID-19 введена в Латвии до 6 декабря.