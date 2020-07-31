Во Львовской области закрыли на карантин Святоуспенскую Унивскую лавру УГКЦ из-за обнаруженные случаи коронавируса среди монахов.

Об этом сообщается на странице лавры в Facebook.

“Святоуспенская Унивская лавра из-за причин обнаружения ПЦР тестом случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц.

По этому поводу к отзыву все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии”, – говорится в сообщении.

При этом не указывается, сколько именно монахов лавры заразились COVID-19.