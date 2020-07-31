Об этом сообщается на странице лавры в Facebook.
“Святоуспенская Унивская лавра из-за причин обнаружения ПЦР тестом случаев заболевания COVID-19 (коронавирус) закрывает свою территорию для доступа других лиц.
По этому поводу к отзыву все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии”, – говорится в сообщении.
При этом не указывается, сколько именно монахов лавры заразились COVID-19.
- Напомним, в Киеве из-за коронавируса на карантин закрыли Свято-Феодосийский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины.
- На территории общежития Национального технического университета “Киевский политехнический институт имени И.Сикорского” и Свято-Феодосиевском монастыре обнаружено вспышки заболеваемости COVID-19.