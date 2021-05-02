Про це розповідають #Букви.
Великдень у християн вважається найголовнішим святом.
Великодню службу у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі в Києві очолив голова Православної церкви України, митрополит Епіфаній.
На службі були присутні п’ятий президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною.
Михайлівський собор
Володимирський собор
Києво-Печерська лавра
А ось прихожани Лаври ігнорували карантинні заходи: під час святкової служби майже усі були без масок, та не дотримувались дистанції.
Фото: #Букви
Великоднє богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ правив Блаженніший митрополит Святослав. До святкової літургії можна було долучитися онлайн.