З 22-ї години 1 травня та впродовж ночі 2 травня по всій Україні проходять Великодні богослужіння. Варто зазначити, що багато храмів транслювали богослужіння онлайн.

Про це розповідають #Букви.

Великдень у християн вважається найголовнішим святом.

Великодню службу у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі в Києві очолив голова Православної церкви України, митрополит Епіфаній.

На службі були присутні п’ятий президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною.

Михайлівський собор

Володимирський собор

Києво-Печерська лавра

А ось прихожани Лаври ігнорували карантинні заходи: під час святкової служби майже усі були без масок, та не дотримувались дистанції.

Фото: #Букви

Великоднє богослужіння у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ правив Блаженніший митрополит Святослав. До святкової літургії можна було долучитися онлайн.