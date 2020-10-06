Об этом говорится в его публикации в Facebook.

По словам Шапрана, ни один закон в Украине не запрещает Совету НБУ выразить доверие или недоверие членам правления. Вопрос об увольнении Рожковой и Сологуба не поднимался, а “решение Совета НБУ носили сугубо воспитательный (педагогический) характер”.

“Дополнительно могу поделиться своими интересными наблюдениями. Если бы на решение Совета НБУ хотя бы на 10% влиял кто-то из олигархов, то просто бы уже уволили всех старых членов правления и набрали новых. А так я в восторге от значительного прогресса, который сейчас наблюдается в системе корпоративного управления НБУ и в Украине в целом. В лихие девяностые годы некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана). Во времена Виктора Андреевича (а затем и Федоровича) их бы просто уволили в лучших рейдерских традициях, а потом бы они годами обновлялись через суды (вспомните историю Приходько). А в наше время с ними ведут себя более толерантно и педагогически, надеясь на перемены. Так, надеюсь, лет через 10-15 мы к живем и к лучшим европейским стандартам, когда при смене команды “несогласные” уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри”, – заявил член Совета НБУ.

Напомним, что в апреле 1998 года экс-глава Нацбанка Вадим Гетьман был застрелен в подъезде своего дома в Киеве.

В свою очередь Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook с иронией намекнула, чем же, по ее мнению, она и Дмитрий Сологуб могли огорчить Совет Национального банка, за что получили выговор и недоверие.

“Варианты ответов: Стабильный банковский сектор во время пандемии; Снижение инфляции до целевого уровня; Однознаковые ставки по кредитам; Прозрачные коммуникации”

Кроме того, Рожкова посоветовала Шапрану быть осторожным в высказываниях.

“Позволю себе процитировать господина Шапрана: “В лихие девяностые некоторых членов правления просто встретили бы в подъезде собственного дома (вспомните историю господина Гетьмана) …”. Учитывая количество угроз, что я получаю, слова этого защитника кодекса этики работника НБУ могут быть трактованы неоднозначно. В итоге, считаю, что это победа прошлого над будущим. Тревожный сигнал независимости Национального банка, да и вообще здравого смысла”.

Екатерина Рожкова стала первым замглавы в июне 2018 года. Дмитрий Сологуб получил должность в марте 2015 года.

2 октября 2020 года Совет НБУ объявил им обоим выговор и выразил недоверие.

Решения приняты “за нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ (Кодекса законов о труде, – ред) Украины”, сообщается на сайте регулятора.