В больнице Черкасс пациенты, которые выздоровели от COVID-19, украли устройства для увлажнения кислорода

Об этом сообщил директор КНП “Первая городская больница” Тимофей Тронц на своей Facebook-странице.
Врач рассказал, что сейчас в больнице оборудовано 30 коек для больных коронавирусом. Однако по состоянию на 5 ноября на лечении находится 31 пациент.
Тронц отдельно обратился к пациентам, которые выздоровели от коронавируса, но прихватили устройства для увлажнения кислорода.
“В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано”, – отметил врач.
- По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине подтверждено 9850 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем.
- Министерство здравоохранения Украины будет предлагать Правительству усилить карантин из-за распространения коронавируса COVID-19. С подробным списком ограничений можно ознакомиться здесь.
- Для закрытия больничного в Украине не обязательно нужен отрицательный результат теста на коронавирус. Врач может принять решение на основании других показателей.