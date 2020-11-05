Covid-19 Украина

обновлено 05.11.2020 в 15:01

Всего:

430467(+9850)

Болеют:

237761(+9850)

Выздоровели:

184782(+8378)

Умерло:

7924(+193)

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В больнице Черкасс пациенты, которые выздоровели от COVID-19, украли устройства для увлажнения кислорода

Из городской больницы Черкасс пациенты после выздоровления от коронавируса украли медицинское оборудование. Речь идет об устройствах для увлажнения кислорода.

Четверг, 5 ноября 2020, 14:48

Об этом сообщил директор КНП “Первая городская больница” Тимофей Тронц на своей Facebook-странице.

Врач рассказал, что сейчас в больнице оборудовано 30 коек для больных коронавирусом. Однако по состоянию на 5 ноября на лечении находится 31 пациент.

Тронц отдельно обратился к пациентам, которые выздоровели от коронавируса, но прихватили устройства для увлажнения кислорода.

“В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано”, – отметил врач.

  • По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине подтверждено 9850 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем.
  • Министерство здравоохранения Украины будет предлагать Правительству усилить карантин из-за распространения коронавируса COVID-19. С подробным списком ограничений можно ознакомиться здесь.
  • Для закрытия больничного в Украине не обязательно нужен отрицательный результат теста на коронавирус. Врач может принять решение на основании других показателей.
Теги: кисень, кража, больница, пристрої зволоження кисню

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