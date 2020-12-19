В субботу в отделении интенсивной терапии, где лечат пациентов с COVID-19, на юге Турции после взрыва кислородного баллона вспыхнул пожар, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом сообщает АР.

Пожар произошел в частной университетской больнице Санко в Газиантепе.

Офис губернатора провинции позже отметил, что 19 пациентов находились в отделении, когда “кислородное устройство высокого давления” взорвалось. Никто, кроме погибших, в огне не пострадал.

Отмечается, что 14 пациентов, проходящих курс интенсивной терапии, были переведены в другие больницы. На данный момент ведется расследование.

Согласно правительственным данным, в отделениях интенсивной терапии по всей Турции в настоящее время из-за вспышки коронавируса заполненность коек составляет 74 %, хотя медицинские ассоциации говорят, что этот показатель выше, а их больницы переполнены пациентами с COVID-19.

В пятницу вечером министерство здравоохранения Турции сообщило о 26410 новых случаях коронавируса, в результате чего общее количество в стране с марта достигло 1,98 миллиона.