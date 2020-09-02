В данный момент в украинских больницах заняты 44% коек, выделенных для приема пациентов с коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что всего в Украине для пациентов с коронавирусом выделены 36 тысяч коек.

“Вы видите, что у нас очередные антирекорды по количеству заболевших (за сутки, – ред.). Это 2495 человек, которые заболели COVID-19. У нас увеличивается количество занятых коек, отведенных под лечение пациентов с COVID-19. Даже выделив 36 тыс. коек, которые на сегодняшний день или уже задействованы, или стоят в резерве, мы практически каждый день вводим новые больницы, потому что у нас в некоторых регионах очень сильно растет количество госпитализированных”, – отметил Степанов.

“По состоянию на сегодняшний день пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19 и людьми, которым еще не подтвердили диагноз, но со всей симптоматикой COVID-19, которым предоставляется соответствующее лечение, заняты уже 44 % коек”, – добавил он.

(На видео – с 3:58)