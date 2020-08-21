Сегодня городскую больницу Омска, где находится в коме российский оппозиционер Алексей Навальный, посетили немецкие врачи.

Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.

Отмечается, что медики, прибывшие из Германии для транспортировки Навального, покинули городскую больницу скорой медицинской помощи без оппозиционера.

Они вышли из здания больницы, сели в микроавтобус и уехали.

В комментарии журналистам супруга оппозиционера Юлия сообщила, что полиция и персонал больницы не позволили ей и юристу Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову пообщаться с иностранными врачами.

“Мы понимаем, что препятствуют нашей встрече с немецкими врачами российские врачи и правоохранительные органы, которые находятся внутри в большом количестве”, — сказала Навальная.

Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают. Комментарий Юли Навальной pic.twitter.com/0zu8obAIIE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Об этом же в своем Twitter сообщает и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

“Немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском”, – написала она.

Только что немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском. Заявление Юли pic.twitter.com/sYC8rEdtnE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Как сообщает “Медиазона”, врачей вывели из больницы через “черный” вход, так и не позволив пообщаться с родственниками.

Какие-то гопники не пускают нас к немецким врачам, вывели их через запасной выход и увезли. Семья Навального не может с ними пообщаться, мешают менты в штатском pic.twitter.com/CRK0THLf3W — Георгий Албуров (@alburov) August 21, 2020

Впоследствии главный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский сообщил журналистам, что Навальный останется в Омске “до стабилизации состояния”, информирует российское агентство “ТАСС”.

Главврач утверждает, что консилиум врачей с участием специалистов из немецкой клиники пришел к выводу, что перелет для оппозиционера будет рискованным.

“В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния”, – сказал Мураховский.

В качестве аргумента он привел тот факт, что Навальному стало плохо после взлета самолета из томского аэропорта, поэтому у врачей есть основания полагать, что его состояние может ухудшиться при изменении давления.

“Чтобы избежать этих больших рисков, реаниматологи БСМП-1, московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении”, – заявил Мураховский.

В свою очередь Кира Ярмыш пишет, что немецкие врачи пришли к выводу, что Навальный – транспортабелен. Она обвинила главврача во лжи.

“Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной. На пресс-подходе главврач сказал, что решение “оставить Алексея в Омске” было принято на “консилиуме с немецкими врачами”, пытаясь создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение. Это грубая ложь. Именно поэтому люди в штатском провели целую спецоперацию, чтобы не допустить контакта Юлии Навальной с немецкими реаниматологами”, – подчеркнула Ярмыш.

Как сообщает “Интерфакс”, Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.

Самолет из Нюрнберга для транспортировки оппозиционера приземлился в аэропорту Омска.

Стоит отметить, что сегодня главврач Мураховский утверждал, что диагноз Навального, к которому ссылаются медики, это “нарушение углеводного баланса”, то есть нарушение обмена веществ. Это якобы могло быть вызвано резким понижением сахара в крови.

В свою очередь лечащий врач Навального Анастасия Васильева не доверяет данному вердикту медиков.

“Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах. Если диагноз всего лишь “нарушение обмена веществ”, то почему не отпускают Алексея в Берлин? А потому, что выжидают 3 дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество. Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий”, – написала она в Twitter.

Тем временем в пресс-службе УМВД по Омской области заявили, что промышленный химикат, выявленный во взятых у Навального образцах, мог остаться “после контакта с пластиковым стаканчиком”, сообщает “ТАСС”.

“Хромотографическое исследование показало наличие вещества “2-этилгексилдифенилфосфат”, которое относится к промышленным химическим веществам. Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик”, – утверждают в МВД.