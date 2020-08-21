Об этом сообщает российское агентство “Интерфакс”.
Отмечается, что медики, прибывшие из Германии для транспортировки Навального, покинули городскую больницу скорой медицинской помощи без оппозиционера.
Они вышли из здания больницы, сели в микроавтобус и уехали.
В комментарии журналистам супруга оппозиционера Юлия сообщила, что полиция и персонал больницы не позволили ей и юристу Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову пообщаться с иностранными врачами.
“Мы понимаем, что препятствуют нашей встрече с немецкими врачами российские врачи и правоохранительные органы, которые находятся внутри в большом количестве”, — сказала Навальная.
Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают. Комментарий Юли Навальной pic.twitter.com/0zu8obAIIE
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Об этом же в своем Twitter сообщает и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
“Немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском”, – написала она.
Только что немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском. Заявление Юли pic.twitter.com/sYC8rEdtnE
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Как сообщает “Медиазона”, врачей вывели из больницы через “черный” вход, так и не позволив пообщаться с родственниками.
Какие-то гопники не пускают нас к немецким врачам, вывели их через запасной выход и увезли. Семья Навального не может с ними пообщаться, мешают менты в штатском pic.twitter.com/CRK0THLf3W
— Георгий Албуров (@alburov) August 21, 2020
Впоследствии главный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский сообщил журналистам, что Навальный останется в Омске “до стабилизации состояния”, информирует российское агентство “ТАСС”.
Главврач утверждает, что консилиум врачей с участием специалистов из немецкой клиники пришел к выводу, что перелет для оппозиционера будет рискованным.
“В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния”, – сказал Мураховский.
В качестве аргумента он привел тот факт, что Навальному стало плохо после взлета самолета из томского аэропорта, поэтому у врачей есть основания полагать, что его состояние может ухудшиться при изменении давления.
“Чтобы избежать этих больших рисков, реаниматологи БСМП-1, московские коллеги настояли на том, чтобы пациент оставался на лечении”, – заявил Мураховский.
В свою очередь Кира Ярмыш пишет, что немецкие врачи пришли к выводу, что Навальный – транспортабелен. Она обвинила главврача во лжи.
“Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной. На пресс-подходе главврач сказал, что решение “оставить Алексея в Омске” было принято на “консилиуме с немецкими врачами”, пытаясь создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение. Это грубая ложь. Именно поэтому люди в штатском провели целую спецоперацию, чтобы не допустить контакта Юлии Навальной с немецкими реаниматологами”, – подчеркнула Ярмыш.
Как сообщает “Интерфакс”, Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.
Самолет из Нюрнберга для транспортировки оппозиционера приземлился в аэропорту Омска.
Стоит отметить, что сегодня главврач Мураховский утверждал, что диагноз Навального, к которому ссылаются медики, это “нарушение углеводного баланса”, то есть нарушение обмена веществ. Это якобы могло быть вызвано резким понижением сахара в крови.
В свою очередь лечащий врач Навального Анастасия Васильева не доверяет данному вердикту медиков.
“Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара не диагноз. Кстати вчера сахар был нормальным. Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах. Если диагноз всего лишь “нарушение обмена веществ”, то почему не отпускают Алексея в Берлин? А потому, что выжидают 3 дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество. Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий”, – написала она в Twitter.
Тем временем в пресс-службе УМВД по Омской области заявили, что промышленный химикат, выявленный во взятых у Навального образцах, мог остаться “после контакта с пластиковым стаканчиком”, сообщает “ТАСС”.
“Хромотографическое исследование показало наличие вещества “2-этилгексилдифенилфосфат”, которое относится к промышленным химическим веществам. Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик”, – утверждают в МВД.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания. Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме.
- Медики больницы скорой помощи в Омске (Россия) всячески препятствуют и не позволяют транспортировать оппозиционера Алексея Навального в клинику на территории Германии.