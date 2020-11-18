В самолете Аirbus 319-115, на котором летает президент Владимир Зеленский, модернизируют станцию спутниковой связи за 32 млн грн.

Об этом сообщает сайт ProZorro.

Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи 16 ноября сообщил о намерении заключить соответствующее соглашение с компанией Etihad Airways Engineering LLC (ОАЭ, принадлежит правительству Абу-Даби) по результатам тендера.

До декабря 2021 компания должна будет модернизировать станцию ​​спутниковой связи, которая будет установлена ​​на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственными и регистрационными знаками UR-ABA.

Это один из самолетов государственного авиационного предприятия “Украина” Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности главы государства Владимира Зеленского.

Стоимость договора – 32,4 млн грн, что на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Модернизированная станция Honeywell JetWave (США) будет обеспечивать доступ в Интернет с использованием скоростных стандартов Inmarsat Аего Global Хргеѕѕ service с максимально возможной скоростью 50 Мбит/сек, сообщают “Наші гроші”.

Срок гарантийного обслуживания – два года.

Напомним, продать самолеты президента и летать рейсовыми обещал президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании.

“Насколько я знаю, там два самолета. (…) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери”, – сказал он в интервью РБК-Украина перед вторым туром.

Став президентом Зеленский передумал и заявил, что не планирует распродать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия “Украина” и обслуживает высших должностных лиц государства.

“Один маленький (самолет, – ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч”, – рассказал президент.

“Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить”, – сказал Зеленский.

По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.