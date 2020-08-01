Власти Литвы обязали граждан и гостей страны с 1 августа носить защитные маски в общественных местах для уменьшения вероятности распространения коронавируса.

Об этом сообщает местное издание Delfi.

Граждане теперь не смогут зайти в магазин или общественный транспорт, если у них нет масок.

Дети до 6 лет могут быть без масок.

Также разрешено не надевать маски, когда находишься на территории заведения общественного питания (кафе, бар, ресторан, бистро и тому подобное). Исключение – работники заведений. Они должны быть в масках всегда, так как контактируют с большим количеством людей.

Кроме этого, разрешено не надевать маску, когда человеку предоставляют услугу, которую нельзя оказать, если маска надета. Это, к примеру, стрижка, бритье бороды, косметические и косметологические процедуры.

Торговые и развлекательные заведения должны ограничивать поток клиентов и получателей услуг: в очередях обеспечить соблюдение безопасного расстояния не менее 1 метра друг от друга.

Что касается ограничений в работе общественного транспорта, то там нужно установить специальные средства для дезинфекции рук, а также мыть транспортные средства не реже, чем один раз в день.

Ранее, в Литве гражданам рекомендовали носить маски, но это не было обязательным правилом.