Об этом сообщает местное издание Delfi.
Граждане теперь не смогут зайти в магазин или общественный транспорт, если у них нет масок.
Дети до 6 лет могут быть без масок.
Также разрешено не надевать маски, когда находишься на территории заведения общественного питания (кафе, бар, ресторан, бистро и тому подобное). Исключение – работники заведений. Они должны быть в масках всегда, так как контактируют с большим количеством людей.
Кроме этого, разрешено не надевать маску, когда человеку предоставляют услугу, которую нельзя оказать, если маска надета. Это, к примеру, стрижка, бритье бороды, косметические и косметологические процедуры.
Торговые и развлекательные заведения должны ограничивать поток клиентов и получателей услуг: в очередях обеспечить соблюдение безопасного расстояния не менее 1 метра друг от друга.
Что касается ограничений в работе общественного транспорта, то там нужно установить специальные средства для дезинфекции рук, а также мыть транспортные средства не реже, чем один раз в день.
Ранее, в Литве гражданам рекомендовали носить маски, но это не было обязательным правилом.
- Во Франции вводят масочный режим в публичных закрытых помещениях.
- С 25 июля Бельгия введет “масочный режим” в общественных местах.