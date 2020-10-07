Правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы. На самоизоляцию нужно будет идти только после приезда из тех стран, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Литве.

Об этом сообщает Delfi.

В Литве действовало требование на самоизоляцию в том случае, если человек прибывал из страны, где уровень заболеваемости составляет более 25 случаев на 100 000 населения.

Согласно нововведениям, самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

При оценке необходимости самоизоляции для приезжающих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.