Об этом сообщает Delfi.
В Литве действовало требование на самоизоляцию в том случае, если человек прибывал из страны, где уровень заболеваемости составляет более 25 случаев на 100 000 населения.
Согласно нововведениям, самоизоляция нужна после приезда из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.
При оценке необходимости самоизоляции для приезжающих из третьих стран будут учитываться и дополнительные критерии: показатель объема тестирования, процент положительных результатов тестов, доступность информации, показатель госпитализации.
- Со вторника, 6 октября, в немецком парламенте ввели обязательное ношение защитных масок в связи с распространением коронавирусной инфекции.